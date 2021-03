Plots vraagtekens bij aankomst Parijs-Nice op Promenade des Anglais na verzet van burgemeester

De voorbije twee weekends mochten de inwoners van Nice slechts één uur per dag hun woning verlaten nadat een strenge lockdown was opgelegd in de strijd tegen het coronavirus. De stranden en de Promenade des Anglais waren toen gesloten. Nu de coronacijfers de goede kant opgaan, vraagt Estrosi dat de inwoners komend weekend drie uur per dag naar buiten mogen gaan voor fysieke activiteiten. Tevens wil hij de Promenade des Anglais openstellen voor voetgangers en fietsers. “Voor meer coherentie vraag ik ook de annulering van de aankomst van Parijs-Nice zoals die geprogrammeerd is”, klinkt het verder.

De slotetappe van zondag start en eindigt in principe op de Promenade des Anglais. De Sloveen Primoz Roglic draagt na zijn zege in de vierde etappe de leiderstrui in de Koers naar de Zon. Vorig jaar kon Parijs-Nice niet in Nice eindigen. De laatste etappe werd toen geschrapt vanwege de coronacrisis.