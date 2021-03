Lullig: Remi Cavagna moest aanval in Parijs-Nice staken door platte batterij versnellingsapparaat

Tot dusver is Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) niet meteen de geluksvogel van Parijs-Nice. In de openingsrit greep hij net naast de zege in de tijdrit en in de tweede etappe moest hij, net toen hij samen met Luis Léon Sanchez weg leek, zijn aanval staken op een wel erg lullige manier.