Ysaline Bonaventure zes weken aan de kant met zitvlakblessure

Ysaline Bonaventure sukkelt met een zitvlakblessure en moet zes weken rusten. Ze mist de toernooien van Sint-Petersburg (15-21 maart) en Miami (23 maart- 3 april).

Het nummer 129 van de wereld moest vorig weekend opgeven in de kwalificaties van het toernooi van Dubai. Maandag keerde ze terug naar België, waar uit onderzoek bleek dat ze minstens anderhalve maand out is.

Op Instagram schrijft Bonaventure woensdag dat ze twee scheurtjes heeft ter hoogte van de bil. De 26-jarige Bonaventure mikt op een terugkeer tijdens het gravelseizoen.