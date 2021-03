Amerikaanse sporters kunnen gevaccineerd naar Olympische Spelen

“We zijn optimistischer dan ooit dat de atleten van Team USA ruim voor de Spelen zullen gevaccineerd zijn en sommigen zelfs al voor hun trials”, zei Hirshland voorafgaand aan een bestuursvergadering. “Dat is geweldig nieuws. We zijn behoorlijk positief over het vaccinatieproces in de Verenigde Staten.”

Het land beschikt inmiddels over bijna 128 miljoen doses coronavaccins. Ruim 62 miljoen Amerikanen hebben al minimaal één prik gehad, bijna 33 miljoen inwoners van de VS zijn volledig gevaccineerd.

Hirshland weet dat niet alle sporters zich willen laten inenten voor vertrek naar Tokio. “We respecteren dat. Maar we verwachten dat een grote meerderheid ervoor kiest zich te laten vaccineren.” De Olympische Spelen beginnen op 23 juli. Naar verwachting gaan ruim zeshonderd Amerikaanse atleten naar Tokio.