Luka Doncic vertolkt ook na All Star-wedstrijd weer de hoofdrol bij Dallas

Luka Doncic heeft na zijn tweede optreden in de jaarlijkse All Star-wedstrijd woensdag ook weer de hoofdrol vertolkt bij de Dallas Mavericks. De 22-jarige Sloveen bezorgde zijn ploeg de overwinning tegen de San Antonio Spurs (115-104) bij de hervatting van de NBA na een onderbreking van een week. Doncic tekende met 22 punten, 12 assists en 12 rebounds voor een nieuwe ‘triple-double’, de 33e in zijn carrière.

De sterspeler van de Mavericks maakte zondag bij de All Star Game in Atlanta deel uit van het team van captain LeBron James, dat het jaarlijkse duel tussen de sterren uit de NBA met 170-150 won van het team van Kevin Durant. Doncic moest het doen met een bijrol. Hij tekende voor 8 punten en gaf 8 assists.

Terug bij de Mavericks was de Sloveen zoals gebruikelijk de uitblinker. Hij bezorgde zijn ploeg de negentiende zege van het seizoen. Kristaps Porzingis was ook op dreef met 28 punten en 14 rebounds.

Bij de Spurs, die op achttien zeges blijven staan, ontbrak LaMarcus Aldridge in de selectie. De 35-jarige Amerikaan staat op het punt om te vertrekken. “Dit is een win-winsituatie voor zowel LaMarcus als de club”, zei trainer Gregg Poppovich na afloop. Aldridge, die sinds 2015 voor de ploeg speelt en zevenvoudig All Star is, zit in het laatste jaar van zijn contract ter waarde van 20 miljoen euro.

In de andere wedstrijd van woensdagavond won Memphis thuis van Washington met 127-112. De Litouwse center Jonas Valanciunas was bij de thuisploeg de man van de match met 29 punten en 20 rebounds. Ja Morant schitterde aan zijn zijde met 21 punten en 10 assists. Bij de Wizards bleef Bradley Beal, de topschutter van de NBA, steken op slechts 21 punten. Russell Westbrook was goed voor 20 punten en 10 assists.