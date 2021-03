Tijdrit Healthy Ageing Tour verlaat door voorspelde storm

De tijdrit op de tweede dag van de Healthy Ageing Tour zal vandaag niet om 11 uur, maar om 15 uur van start gaan. Dat maakte de organisatie woensdagavond laat bekend. Aanleiding voor het uitstel is de voorspelde storm in Noord-Nederland, die vanaf 11 uur zijn hoogtepunt zou kennen.

Voorlopig staat onze landgenote Jolien D’hoore op nummer één in de driedaagse rittenkoers nadat ze woensdag de openingsetappe gewonnen had. Ze was de snelste in een massasprint. De individuele tijdrit van donderdag, die verreden zal worden op het Militair Oefenterrein Marnehuizen, bedraagt 14,4 kilometer. Op vrijdag valt de beslissing in en rond de VAM-berg.