Vanaf 21 maart gratis met trein naar vaccinatiecentrum

Het gratis ticket kan zowel voor de eerste als de tweede prik worden aangevraagd via de website of de app van de NMBS, aan een ticketautomaat of aan het loket van het station.

“Een jaar na de start van de coronacrisis geeft de vaccinatiecampagne nu hoop op een lente en een zomer met meer sociale contacten”, zegt minister Gilkinet. “Ik ben blij dat NMBS als openbare dienstverlener ook haar steentje bijdraagt om de vaccinatiecampagne te laten slagen: iedereen mag gratis de trein gebruiken om zich te laten vaccineren. Uit deze solidariteitsactie blijkt duidelijk de maatschappelijke rol en het belang van het openbaar vervoer voor onze mobiliteit.”

Het gratis treinticket is een heen- en terugticket, geldig in tweede klasse, en dat alleen op de dag van de vaccinatie. Wie gebruik wil maken van het ticket, wordt gevraagd het samen met de uitnodiging of de afspraakbevestiging voor de vaccinatie spontaan te tonen aan de treinbegeleider.

