Weer uit elkaar: zo verliep het hobbelparcours van André Hazes en zijn Monique

-Zomer 2014: de 20-jarige André ziet via een vriendin een foto van Monique op Facebook en is op het eerste zicht al verkocht. Hij stuurt haar een berichtje om haar uit te nodigen voor een etentje. “Aangezien ik 16 jaar jonger ben, vroeg ze of ik dan een kindermenu zou bestellen.” Na die avond zijn de twee meteen smoorverliefd.

-29/05/2015: de Nederlandse geruchtenmolen draait overuren wanneer André en mama Rachel Hazes elkaar straal voorbijlopen bij een concert van De Toppers in de Arena in Amsterdam. Rachel en zus Roxeanne hebben moeite met Andrés relatie met Monique omdat ze 16 jaar ouder is en verbreken daarom de band met hem. “Ik verloor in één klap mijn moeder en mijn zus”, reageerde André toen.

-25/10/2016: na een reeks fertiliteitsbehandelingen bevalt Monique via een spoedkeizersnede van een jongen, Andreas Martinus Hazes, roepnaam... André. André Hazes III is geboren.

-Oktober 2017: André slaapt naar aanloop van een concertreeks in de Rotterdamse Ahoy enkele nachten niet thuis. Het koppel zit in een relatiecrisis omdat André zo vaak weg is van huis en weinig tijd met het gezin doorbrengt. “Ze had me zelfs uit huis gegooid. Ik had ook het punt bereikt waarop ik dacht: prima”, zegt de zanger over de situatie.

-Kerstmis 2017: het lijkt erop dat het koppel hun problemen heeft opgelost. Monique heeft ook de ruzie binnen de familie Hazes doen bedaren. Mama Rachel viert Kerst bij haar zoon en ontmoet voor het eerst haar kleinzoon André III.

-April 2018: André en Monique kondigen aan dat ze uit elkaar zijn. Ze hebben geen ruzie, maar wonen even apart “om de goede vrede te bewaren en lief te blijven voor elkaar”, aldus André. Het gezin gaat enkele weken later op vakantie naar Mexico, waar de twee weer naar elkaar toegroeien.

-November 2019: de twee zijn opnieuw uit elkaar, volgens André ‘al een paar maanden’, Monique zegt dat het recenter was. De reden voor de breuk zou zijn dat André gevoelens heeft voor een andere vrouw, de 45-jarige Bridget Maasland, presentatrice bij RTL. Hij zou aan het begin van zijn relatie met Monique een wilde nacht beleefd hebben met Maasland. Monique valt uit de lucht wanneer ze in november hoort dat de twee een koppel vormen. Later laat Rachel Hazes weten dat ze het wel ziet zitten om de schoonmoeder van Maasland te worden.

-Februari 2020: André en Bridget zijn uit elkaar, want de vonk met Monique lijkt weer overgeslagen nadat ze een concert van hem bijwoonde in Curaçao. Een concert waar Bridget Maasland ook bij was. “Ik blijf altijd de jouwe”, klinkt het bij André op Instagram.

-18/09/2020: Andrés nieuwste album Thuis komt uit, waarin hij de ups en downs van zijn relatie met Monique beschrijft. Bij haar is hij “eindelijk thuis”.

-12/12/2020: André gaat op de knieën in het romantisch aangeklede Wereld museum in Rotterdam. “Zelfs aan mijn papa mijn hand gevraagd zoals het hoort”, klinkt het op de Instagram van Monique, ze zei ‘ja’.

-10/03/2021: nog geen drie maanden na de verloving is het koppel opnieuw uit elkaar. “We hebben veel meegemaakt samen, maar het blijkt toch niet te werken. Ik denk dat ik ook naar onze zoon toe met deze beslissing, hoe moeilijk en verdrietig ook, een betere vader kan zijn. Het blijkt toch niet te werken tussen ons op deze manier”, zegt André erover.