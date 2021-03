Ziekenhuisopnames en coronabesmettingen op plateau, overlijdens dalen weer licht

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

Van 4 tot 10 maart zijn dagelijks gemiddeld 150,7 mensen met Covid-19 opgenomen in de ziekenhuizen, een daling met 1 procent in vergelijking met de week voordien.

In totaal liggen momenteel 1.947 mensen in het ziekenhuis (17 minder dan de dag voordien), onder wie 452 op intensieve zorgen (14 meer).

Het aantal besmettingen met het coronavirus lag van 1 tot 7 maart op gemiddeld 2.359 per dag, eveneens een daling met 1 procent in vergelijking met de week voordien. De positiviteitsratio van de afgenomen coronatests blijft hangen op 6,1 procent, en het reproductiegetal ligt op 1,02, wat betekent dat de epidemie aan kracht toeneemt.

Sinds het begin van de coronapandemie raakten al zeker 794.605 Belgen besmet.

Het aantal overlijdens aan Covid-19 daalde in de week van 1 tot 7 maart met 2,3 procent tot gemiddeld 24,6 per dag - nadat de voorbije dagen een stijging werd gemeld. In totaal kostte het virus al aan 22.347 landgenoten het leven.

Intussen zijn 351,934 mensen (3,1 procent van de bevolking) volledig gevaccineerd, 664.712 (5,8 procent) minstens gedeeltelijk.

