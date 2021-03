In Zoutleeuw is woensdagnamiddag een 62-jarige vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat meldt het Leuvense parket. De vrouw was met een groep fietsers onderweg op een fietsroute langs de spoorweg toen ze ten val kwam. Ze werd in kritieke toestand overgebracht naar het universitair ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven.