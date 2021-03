De Gentse onderzoeksrechter Annemie Serlippens trekt zichzelf terug uit het onderzoek naar parlementslid Dries Van Langenhove. De advocaat van Van Langenhove had een wrakingsverzoek ingediend, nadat hij haar Twitter-account had bestudeerd. Het is al het tweede onderzoek waarin Serlippens gewraakt wordt deze maand.