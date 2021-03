Donderdag zal het in Limburg en omstreken hard gaan waaien. De zwaarste windstoten zijn in de late voormiddag en vroege namiddag te verwachten met dan snelheden die kunnen oplopen naar waardes tussen 80 en 90 km/u. Een lokale uitschieter tot 100 km/u is niet uitgesloten. Dergelijke snelheden kunnen uiteraard lokale schade veroorzaken.