Exclusieve rondleiding in nieuw daghospitaal AZ Vesalius in Bilzen. — © TV Limburg

Volgende week dinsdag moet het nieuwe medisch centrum van het AZ Vesaliusziekenhuis in Bilzen operationeel zijn. In het daghospitaal kunnen patiënten terecht voor allerhande consultaties en ingrepen, waarbij er dus geen overnachting nodig is. Met dit gloednieuwe centrum wil het ziekenhuis een nog betere service en zorg aan haar patiënten aanbieden. Eén week voor de opstart kregen wij al een exclusieve rondleiding.