Van misbruik beschuldigde diaken uit Heusden-Zolder verschijnt voor het hof van beroep

Voor het hof van beroep in Antwerpen is vandaag de zaak behandeld over de ex-diaken uit Heusden-Zolder die beschuldigd wordt van seksueel misbruik. Begin vorig jaar sprak de correctionele rechter in Hasselt de man nog vrij, maar de twee vrouwelijke slachtoffers EN het Limburgse parket tekenden beroep aan tegen die beslissing. De bal ging vijf jaar geleden aan het rollen toen de slachtoffers de man uit Heusden-Zolder herkenden in een reportage op TV Limburg.