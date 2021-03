Fruit At Work heeft certificaat gendergelijkheid

Net in de week van de internationale vrouwendag heeft het Zonhovens bedrijf Fruit At Work het certificaat voor ‘gendergelijkheid’ gekregen.

De onafhankelijke organisatie X² controleert of bedrijven iedereen wel voldoende gelijke kansen geeft. Ze nemen daarvoor zelfs vooraf vertrouwelijke gesprekken af met de personeelsleden. Ze houden ook nauwgezet de manier bij waarop het bedrijf de vacatures opstelt. Er wordt bovendien nagegaan of er geen loonkloof is. Een bedrijf dat zich inzet voor gendergelijkheid mag dan vervolgens een certificaat in ontvangst nemen. Fruit At Work kreeg haar certificaat op internationale vrouwendag. TR