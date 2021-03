Hij kan het nog: Roger Federer wint eerste tenniswedstrijd in meer dan één jaar

Roger Federer is nu echt terug. De Zwitserse nummer zes van de wereld heeft zijn eerste wedstrijd in 405 dagen gewonnen. De 39-jarige Federer, die al twintig grandslamzeges boekte, was in de 1/8ste finales van het ATP-toernooi in Doha (hard/1.050.570 dollar) in drie sets te sterk voor de Brit Dan Evans (ATP 28). Het werd 7-6 (8), 3-6 en 7-5. In de kwartfinales speelt hij tegen Nikoloz Basilashvili (ATP 42).