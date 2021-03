Op 11 maart 2020 werd duidelijk dat het coronavirus zich wereldwijd had verspreid en riep de Wereldgezondheidsorganisatie de crisis uit tot een pandemie. Een jaar later zitten we er nog mee opgescheept. Premier Alexander De Croo (Open Vld) beantwoordt daarom de vragen die jij je nog stelt over de coronacrisis in ons land.