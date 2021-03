Wat een reeks! De meest ontembare ploeg in de Champions League is die van Red Flame Janice Cayman

De Franse topclub won de terugwedstrijd in en tegen het Deense Brondby met 1-3. Cayman speelde als rechtsachter de volledige match. Lyon had vorige week de heenwedstrijd ook al met 2-0 gewonnen.

Daardoor hebben de vrouwen van Lyon nu al dertig wedstrijden niet meer verloren in de Champions League. De laatste nederlaag dateert van 29 april 2017, toen het met 0-1 verloor van Manchester City. Al plaatste Lyon zich toen wel voor de finale van het kampioenenbal, waarin de club de laatste vijf seizoenen zegevierde.

Sinds die nederlaag speelde de Françaises dertig Europese wedstrijden. Daarvan wonnen ze er liefst 26. Vier keer werd er gelijkgespeeld, waaronder in de met strafschoppen gewonnen finale tegen PSG in 2018. Een jaar later had Lyon verlengingen nodig om Tessa Wullaert en Wolfsburg van de beker met de grote oren te houden.

© ISOPIX

Vanhaevermaet uitgeschakeld

Voor Justine Vanhaevermaet, een andere Red Flame, is het kampioenenbal voorbij. Zij verloor met het Noorse LSK Kvinner met 0-2 van het Duitse Wolfsburg. Dat had ook de heenmatch met dezelfde score gewonnen. Vanhaevermaet speelde centraal achterin de volledige wedstrijd.

Vrijdag wordt in Nyon geloot voor de kwart- en halve finales.