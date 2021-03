Tweede editie Danilith-Nokere Koerse voor vrouwen met indrukwekkend deelnemersveld

De rensters krijgen bij ons een zeer uitdagend parcours onder de wielen geschoven, stelt koersdirecteur Gil Steyvers. Tussen startplaats Deinze en finishlocatie Nokereberg liggen 124 wedstrijdkilometers waarvan er meer dan 13 gaan over kasseien. Na de start trekken we via Petegem aan de Leie naar Kruisem, Ouwegem en Huise om ze een eerste keer Nokereberg aan te doen. Dan wachten de rensters twee plaatselijke ronden van 30,5 kilometer, gevolgd door nog eens 3 plaatselijke ronden van elk 12 kilometer.”

Wat betreft het deelnemersveld zijn de organisatoren meer dan tevreden.

Bij ons starten onder andere Jolien D’hoore en Lotte Kopecky. Eerstgenoemde was al in Nederland aan het feest, terwijl Belgisch kampioene Kopecky reeds mocht zegevieren in Le Samyn. Maar uit het buitenland komt felle concurrentie. Uit Nederland staat Lorena Wiebes aan de start met het rugnummer één. Zij is na haar zege in Nokere een absolute wereldtopper geworden, met vorig jaar nog winst in Brugge-De Panne. Andere bekende Nederlandse dames zijn onder andere Amy Pieters, Ellen van Dijk en Floortje Mackaij. Daarnaast is het uitkijken naar onder andere de Amerikaanse oud-winnares van de Ronde van Vlaanderen, Coryn Rivera, oud-wereldkampioenen Marta Bastianelli en Amalie Dideriksen of Emma Norsgaard, de tweede van de Omloop Het Nieuwsblad, geeft voorzitter Robrecht Bothuyne mee.

De eerste editie van Danilith-Nokere Koerse ging naar de Nederlandse Lorena Wiebes. Zij haalde het toen, na een massasprint, voor de Duitse Lisa Klein en Lotte Kopecky.

De deelnemende ploegen:

Team DSM, Team BikeExchange, SD Worx, Canyon/SRAM, Movistar, LIV Racing, Trek-Segafredo, Alé BTC Ljubljana, FDJ Nouvelle-Aquitaine, Team Tibco-Sillicon Valley, Ceratizit-WNT, Jumbo-Visma, Valcar-Travel & Service, Lotto Soudal Ladies, Drops-Le Col, Parkhotel Valkenburg, NXTG Racing, Doltcini-Van Eycke, Bingoal Casino-Chevalmeire, Multum Accountants.