Wout van Aert na overtuigende sprintzege in Tirreno: “Ik had niet verwacht dat ik zo snel een koers zou winnen”

Wout van Aert heeft woensdag meteen de openingsrit in Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. Hij was na een etappe van 156 kilometer, met start en aankomst in Lido di Camaiore, overtuigend de snelste in een massasprint. Ik had niet verwacht dat ik zo snel een koers zou winnen.”

“Eigenlijk een gemakkelijke sprint”

Van Aert werd goed gebracht, maar ging zelf als eerste aan. Van heel ver, op zo’n 180 meter: “Het was eigenlijk een heel makkelijke sprint, bijna tien kilometer rechtdoor in de laatste rechte lijn”, klonk het achteraf. “Samen met Paul Martens, onze koerskapitein, hadden we het plan gemaakt om in een goede positie te zitten tot aan het brugje net voor de kilometer. Mijn ploegmaats hebben perfect gedaan wat we van plan waren, en dan kon ik in een goede trein inpikken. Dat werkte perfect. Ik zat in de trein van Gaviria en met zo’n hoge snelheid is het altijd belangrijk om op tijd aan te zetten, anders kan je niet veel meer goedmaken. En dat bleek ook.”

© AP

“Blijkbaar na de Strade alweer stap vooruit gezet”

“Toen ik aanzette voelde ik meteen dat ik los was, dat er niet direct iemand naast kwam. Maar de laatste meters zijn altijd lastig en ik was pas zegezeker toen ik over de meet kwam. Dit doet natuurlijk deugd: ik had wel vertrouwen na de Strade Bianche (waar hij vierde werd, red.) dat ik in orde ben, maar ik had niet verwacht dat ik zo snel een koers zou winnen. Zeker omdat dit toch een vrij gemakkelijke sprint is, zeg maar. Maar blijkbaar heb ik na de Strade alweer een stap vooruit gezet. Dit is een mooie start van deze Tirreno.” (Bram Vandecapelle in Lido di Camaior)