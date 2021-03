Het Legacy Festival, een retrodancefestival aan het Zilvermeer in Mol met dit jaar onder meer ninetiesgrootheden als Right Said Fred, Snap en Push op de affiche, mag van de gemeente zijn in juni geplande editie uitstellen naar 4 en 5 september. “Samen met alle retromuziekliefhebbers hopen we dat het festival effectief kan doorgaan op de nieuwe data”, stelt het gemeentebestuur.