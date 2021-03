91-jarige politieagent denkt nog lang niet aan pensioen

L.C “Buckshot” Smith is de oudste politieagent in de staat, maar hij patrouilleert nog steeds vier dagen in de week. Volgens hem is het niet zijn badge die hem een agent maakt, maar het respect dat hij heeft voor iedereen. Overal waar hij komt, wordt hij herkent en vooral hartelijk begroet. Hij verdiende zijn populariteit door meer dan vier decennia als hulpagent te werken voor het Amerikaanse Quatchta County Sherriff Department.