Steeds wisselende leveringsschema’s van AstraZeneca en bevoorradingsproblemen bij Johnson & Johnson. De vaccins zijn er, hun kwaliteit is bewezen en toch loopt het nog mis. Waarom is het zo moeilijk om een vaccin te produceren? “Het is een proces dat uit verschillende stappen bestaat, en bij elke stap kan er iets mislopen”, zegt vaccinoloog Geert Leroux-Roels (UZ Gent).