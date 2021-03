Kapping onder hoogspanningslijn

De Belgische hoogspanningsnetbeheerder Elia is gestart met de werken aan de hoogspanningslijn die vanuit Kinrooi en Bree over het grondgebied van Reppel en Ellikom loopt.

Momenteel wordt er onder de hoogspanningslijn een kapping uitgevoerd in Reppel en Ellikom. De versterking van de hoogspanningslijn (380kV) tussen Zandhoven en Kinrooi is nodig om de import en export van elektriciteit tussen België en Nederland vlotter te laten verlopen. De volledige hoogspanningslijn is 92 kilometer lang en overspant 15 gemeenten in de provincies Antwerpen en Limburg.

 RDr