Houthalen-Helchteren

Een 62-jarige Houthalenaar is woensdag in Hasselt veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur omdat hij zijn 13-jarige afgeranseld heeft. De aanleiding was banaal: de tv die te luid stond. Ook haar meerderjarige halfbroer deelde klappen uit. Hij kreeg een werkstraf van 120 uur opgelegd.