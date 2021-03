Coronasteun voor verenigingen

Raadslid Ann Bernaerts (N-VA) pleit voor een verlenging van de bestaande steunmaatregelen voor verenigingen die gemeentelijke infrastructuur huren, in erfpacht of recht van opstal hebben en nog steeds geen gebruik kunnen maken van die infrastructuur door de opgelegde coronaverplichtingen. De gemeenteraad kon zich hier in vinden en steunde het voorstel. RDr