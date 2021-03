Politie Maasland heeft maandag tussen 13 en 21 uur controles gehouden in Dilsen-Stokkem en Maaseik. Twee bestuurders kregen een boete van 1.000 en 350 euro omdat de lading niet goed was vastgemaakt. Een vrachtwagenbestuurder kreeg een boete van 350 euro voor een slechte band. Er waren ook nog boetes voor rijden met gsm in de hand, rijden zonder verzekering, verkeerd inhalen en een parkeerovertreding. maw