Controles op zwaar vervoer in Tongeren

De politie heeft maandag op de Maastrichtersteenweg in Tongeren controles gehouden op zwaar vervoer. Een buitenlands autotransport werd naar de kant gehaald omdat een van de geladen auto’s olie verloor. De politiemensen verbaliseerden ook drie vrachtwagens en een oplegger met verlopen keuring. Vier voertuigen hadden de lading onvoldoende vastgezet. Twee vrachtwagens reden rond met versleten banden. Drie vrachtwagens waren in overtreding met rij- en rusttijden. Een uitzonderlijk vervoer had dan weer niet de verplichte signalisatie. De agenten controleerden ook heel wat bezorgdiensten, bestelwagens, waarbij er boetes waren voor versleten banden, ontbreken van brandblussers en andere tekortkomingen.