Wereldgebedsdag brengt acht levensbeschouwingen bij elkaar

Hasselt

Op de eerste vrijdag van maart vindt in talloze landen Wereldgebedsdag plaats. Voor Hasselt was het de tiende editie. Omwille van de coronavoorschriften kozen we dit jaar voor een nieuw kader, de majestueuze H. Hartkerk. Jammer genoeg was er deze keer geen ruime cirkel van vele tientallen deelnemers aanwezig. Toch verliep alles op wieltjes, zodat het een mooi moment van stilte en samenhorigheid werd.