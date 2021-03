België kan tot 100.000 vaccins meer krijgen in komende twee weken

Nog voor het einde van de maand zal Europa 4 miljoen extra dosissen ontvangen van het Pfizer/BioNTech-vaccin. Goed nieuws, want ook voor ons land betekent dat meer vaccins. “Dat kan ons tot 100.000 extra vaccins opleveren”, zegt Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce Vaccinatie.

De Europese Commissie heeft met de Amerikaanse farmareus Pfizer en het Duitse biotechnologiebedrijf BioNTech een akkoord gesloten voor de levering van 4 miljoen extra dosissen van hun coronavaccin voor het einde van de maand maart. De dosissen komen bovenop de leveringen die al gepland waren en zijn bedoeld om ingezet te worden in “corona-hotspots” en om het grensoverschrijdend verkeer mogelijk te houden. “Dit zal de lidstaten helpen bij hun inspanningen om de verspreiding van nieuwe varianten onder controle te houden”, zegt voorzitter Ursula von der Leyen.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

De Commissie noemt Tirol (Oostenrijk), Nice en de Moezelstreek (Frankrijk), Bolzano (Italië) en sommige delen van Beieren en Saksen (Duitsland) als voorbeelden van gebieden waar het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames de voorbije weken toenam, “wat lidstaten ertoe aanzette strenge maatregelen te nemen en in sommige gevallen ook nieuwe grenscontroles in te voeren”. België wordt niet genoemd.

“In sommige regio’s loopt het inderdaad erg moeilijk”, zegt Dirk Ramaekers. “Bij ons is de situatie momenteel stabiel, gelukkig. Maar we zijn uiteraard geïnteresseerd in meer dosissen van het vaccin, elke extra levering is ook bij ons welkom.” Al is er nog geen duidelijkheid over de precieze verdeling. “Dat zal de komende dagen verder besproken worden met de Europese Commissie.”

Voor ons land zal dat op maximaal 100.000 extra dosissen uitkomen, volgens de verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners per lidstaat. “Ruim 4 miljoen extra dosissen van het Pfizer/BioNTech vaccin voor de 27 EU-lidstaten is eigenlijk klein bier”, zegt Ramaekers nog. “Het is niet de grote waterval die plots binnendringt, maar we zijn er wel blij mee.”

(evdg)