Eden Hazard traint weer met de groep: kans bestaat dat hij zaterdag al minuten maakt voor Real

Twee opgemerkte aanwezigen op training bij Real Madrid woensdag, waar trainer Zinedine Zidane zowel Eden Hazard als kapitein Sergio Ramos opnieuw mocht verwelkomen. Het tweetal deed voor het eerst mee met de groep nadat ze de voorbije dagen en weken individueel gewerkt hadden. Vooral voor Hazard is dit goed nieuws, want anderhalve week geleden bleek nog dat de Rode Duivel een terugval in zijn revalidatie gekend had.