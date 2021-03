Advocaat-stagiair Jawad H. is woensdagochtend aangehouden door de onderzoeksrechter in Antwerpen. Hij werd de dag voordien opgepakt bij de grote actie na het kraken van de berichtendienst Sky ECC. H. is een medewerker van de bekende strafpleiter Pol Vandemeulebroucke. Hij wordt ook verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie.