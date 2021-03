Vrijwilligers gezocht voor personenvervoer naar het vaccinatiecentrum regio Borgloon

Daarom zoeken Stad en OCMW Borgloon, Gemeentebestuur Heers, Kortessem - Poort van Haspengouw en Gemeente Wellen vrijwilligers die met een (gehuurd) personenbusje deze inwoners thuis oppikken, naar het vaccinatiecentrum regio Borgloon brengen en daarna terug thuis afzetten. Ben je in het bezit van een rijbewijs B en wil je graag meehelpen in de strijd tegen het coronavirus?Neem dan de telefoon en bel naar 012 670 700 of stuur een e-mail naar info@wellen.be.