Lokale besturen organiseren zelf transport naar het vaccinatiecentrum Borgloon

Wellen

De lokale besturen van Wellen, Borgloon, Heers en Kortessem hebben besloten om samen het transport naar het vaccinatiecentrum regio Borgloon in het Panishof in Bommershoven te organiseren. Het initiatief mikt op alle inwoners die niet op eigen vermogen in het vaccinatiecentrum geraken en geen beroep kunnen doen op familie of vrienden.