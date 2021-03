Beautygigant Unilever verwijdert de term ‘normaal’ van schoonheidsproducten

Een shampoo voor normaal haar of een lotion voor de normale huid, wat houdt dat product eigenlijk in? En vooral: wat is normaal? Beautygigant Unilever heeft besloten om de term ‘normaal’ van haar- en verzorgingsproducten te schrappen om te voorkomen dat mensen zich uitgesloten voelen. In datzelfde kader zullen huidskleuren en lichaamsvormen niet meer digitaal bijgewerkt worden.