“Vrouwen horen in de keuken”-tweet van Burger King krijgt bakken kritiek op Twitter

Burger King heeft zijn excuses aangeboden nadat het een tweet -op vrouwendag - de wereld in had gestuurd dat aangaf dat “vrouwen in de keuken” behoren. De fastfoodketen bood zijn excuses aan en verwijderde de tweet nadat het massaal veel reacties kreeg.

Waarschijnlijk dacht de communicatiedienst van Burger King origineel uit de hoek te komen toen ze besloten een droge tweet op Twitter te plaatsen op Internationale Vrouwendag. Maar dat bericht schoot bij velen in het verkeerde keelgat. Enkele minuten nadat het bericht “vrouwen horen in de keuken” te hebben gepost, ontstond er een heuse twitter-rel.

Duizenden gebruikers beschuldigden de keten van seksisme en discriminatie en zelfs concurrent KFC gaf aan dat Burger King het bericht moest verwijderen.

“Slecht excuus”

De bedoeling van Burger King werd echter pas na enkele uren duidelijk, toen er een nieuwe tweet volgde. “Vrouwen horen in de keuken… Als ze dat willen natuurlijk. Slechts 20 procent van de chefs is een vrouw. Onze missie is die geslachtsverhouding in de restaurantindustrie te veranderen door meer vrouwelijke medewerkers de kans te geven om een carrière in deze industrie op te bouwen”, klonk het later.

Maar de tweet hielp niet. Volgens velen klonk de nieuwe tweet als een slechts excuus. En dus besloot het bedrijf zich te excuseren. “We horen jullie, onze eerste tweet was fout en het spijt ons”, klonk het achteraf.

