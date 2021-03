Sören Kragh Andersen start niet meer in Parijs-Nice door rugproblemen

Team DSM zet Parijs-Nice verder zonder Sören Kragh Andersen. De 26-jarige Deen kampt met rugproblemen en wil geen risico’s nemen met het oog op de voorjaarsklassiekers. DSM maakte op Twitter bekend dat de hardrijder niet meer start in de vierde etappe van woensdag, over 187,6 kilometer tussen Chalon-sur-Saône en Chiroubles.

Dinsdag leek alles nog goed te gaan met Kragh Andersen. De Deen werd knap vijfde in de derde etappe, een individuele tijdrit van 14,4 kilometer met start en aankomst in Gien, op amper tien seconden van de Zwitserse winnaar Stefan Bissegger (EF Education-Nippo). In het algemeen klassement schoof hij daardoor op naar de zesde plaats.

Kragh Andersen brak vorig jaar definitief door met twee ritzeges in de Tour en tijdritwinst in zowel Parijs-Nice als de Binckbank Tour.