Vrouw probeert grap uit te halen met vriendje, maar eindigt in tranen: “Je weet dat je dat niet in de douche mag doen”

Koppels halen al eens graag grappen uit met elkaar om de relatie wat spannend te houden en kunnen daarbij heel creatief uit de hoek komen. Maar elkaar in het ootje nemen loopt niet altijd goed af. Dat kan deze vrouw die haar vriendje wilde laten schrikken door zich in de douche te verbergen, beamen. “Je weet dat je dat niet in de douche mag doen”, zegt hij om haar te troosten nadat hij haar een vuistslag in het gezicht heeft verkocht. “Je weet dat ik altijd denk dat daar monsters zitten.”