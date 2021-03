Sebastiaan Bornauw traint dikke week na rugoperatie alweer met groep mee bij FC Keulen

Bundesliga-club FC Keulen had woensdag goed nieuws te melden. Onze landgenoot Sebastiaan Bornauw kon in de voormiddag voor het eerst opnieuw een deel van de groepstraining meedoen. De verdediger werd op 1 maart geopereerd aan de wervelkolom.

Die ingreep had heel wat voeten in aarde, want een eerste poging om te opereren, op 18 februari, moest worden stopgezet na een allergische reactie van Bornauw bij de verdoving.

De verdediger sukkelde voor zijn operatie al enkele weken met de rug. Sinds eind januari speelde hij geen wedstrijden meer.

Bornauw maakte in oktober vorig jaar zijn debuut bij de Rode Duivels in de oefenwedstrijd tegen Ivoorkust (1-1). Een maand later stond hij voor het eerst in de basis tijdens het vriendschappelijk duel in Leuven tegen Zwitserland (2-1).

FC Keulen verkeert nog steeds in degradatiegevaar in de Bundesliga. De Geitenbokken zijn voorlopig veertiende, met 22 punten na 24 speeldagen. Arminia Bielefeld, dat als zestiende de barrageplek bezet, telt drie punten minder, maar speelde ook een duel minder.