Jennifer Garner over haar lichaam: “Ik zie eruit als een vrouw die drie kindjes kreeg”

Aan haar huwelijk met Ben Affleck hield actrice Jennifer Garner (48) twee dochters en een zoon over. In de podcast Happy Mum, Happy Baby vertelt ze over hoe het krijgen van drie kinderen een enorme impact had op haar lichaam.

Sommige actrices krijgen een kind en staan twee maanden later alweer op de rode loper in een strakke jurk, alsof er nooit een baby in die buik heeft gezeten. Dat was bij Jennifer Garner niet het geval, vertelt ze zelf in de podcast Happy Mum, Happy Baby. Samen met haar ex-man Ben Affleck kreeg ze Violet Anne (15), Seraphina Rose (12) en Samuel (9) en dat liet duidelijk zijn sporen na.

“Er bestaan enkele geweldige vrouwen van wie hun lichaam - maakt niet uit hoeveel baby’s ze krijgen - er meteen weer als vanouds uitziet. In een vingerknip hebben ze opnieuw smalle heupen en een platte buik”, vertelt ze. “Het is fantastisch om te zien en ik heb heel wat vrienden waarbij dat het geval is en ik ben blij voor hen, maar ik behoor niet tot dat clubje.”

“Ik kan heel hard werken en helemaal fit zijn en toch zal ik er nog uitzien als een vrouw die drie kinderen heeft gekregen”, klinkt het nog. De actrice zegt ook dat er door dat buikje dat ze heeft nog vaak wordt gespeculeerd over een mogelijke zwangerschap.”Het gebeurt nog steeds, ook al ben ik ondertussen 48 en single. Maar dit is enkel een lichaam en wees daar dankbaar voor. Het heeft je zover gebracht en heeft jouw kinderen gedragen. Wat wil je nog meer?”