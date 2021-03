Nieuw masterplan sportzone Opglabbeek

Het masterplan voor de ontwikkeling van een sportcomplex in Opglabbeek wordt gefinaliseerd. In kader van een participatie start de gemeente op 11 maart, via digitale infovergaderingen, de brede dialoog met de sportclubs en de bevolking. De kostprijs van het sportcomplex wordt geschat op 10,6 miljoen euro.

Het nieuwe sportcomplex wordt gerealiseerd in de huidige sportzone aan de Kruisstraat in Opglabbeek. De bestaande plannen van het vroegere Opglabbeek werden helemaal herdacht. Belangrijk in dit concept is dat het huidige sportcomplex langs de Weg naar Gruitrode wordt gesloopt zodra het nieuwe sportcomplex operationeel is. Nu de inplanting van de sportcomplex is in getekend organiseert de gemeente digitale infovergaderingen en overlegmomenten met alle actoren.

“Om de nodige input te verzamelen die nuttig is bij het opstellen van het definitief bouwprogramma voor dit nieuwe sportcomplex. In eerste instantie krijgen de sportverenigingen en de inwoners de mogelijkheid om het masterplan in te kijken. Daarbij kunnen ze vragen stellen en voorstellen formuleren”, opent burgemeester Lode Ceyssens.

De bouw van dit nieuwe sport- en recreatiecomplex is op maat van Opglabbeek en bij uitbreiding van Oudsbergen. “Donderdagavond is er al een eerste infovergadering met voetbalclub Kabouters en tennisclub TCO TC Iris. Belangrijke partners die vandaag al in de Opglabbeekse sportzone actief zijn”, vertelt Ceyssens.

Ook de andere sportclubs en recreatieve verenigingen, welke in de toekomst gebruik zullen maken van de nieuwe infrastructuur, krijgen de mogelijkheid om mee te brainstormen. “Omwonenden en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd voor een digitale infovergadering”, weet schepen Plessers.

Aan het einde van het participatieverhaal gaat het masterplan voor bespreking naar de gemeenteraad. “Die zal een ontwerpbureau aanstellen en de aanbesteding uitschrijven. De opdracht voorziet de realisatie van dit nieuwe sportcomplex via de Design & Build-formule”, besluit schepen Ilse Wevers.

Tijdens de digitale infovergadering op donderdagavond 11 maart kom je meer te weten over het nieuwe masterplan voor de sportzone in Opglabbeek. Kom jij mee luisteren? Schrijf je in via www.oudsbergen.be/infovergadering-sportzone

 RDr