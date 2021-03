Lady Gaga onthult haar eerste look voor de ‘House of Gucci’-film

Lady Gaga heeft op Instagram een foto gedeeld van een van haar looks die in de film House of Gucci te zien zal zijn. Ze speelt daarin Patrizia Reggiani, de ex-vrouw van ontwerper Maurizio Gucci. In de modewereld wordt al halsreikend uitgekeken naar de release ervan.

Lady Gaga (34) timmert naarstig verder aan haar acteercarrière. Na haar bejubelde rol in A star is born speelt de zangeres binnenkort mee in House of Gucci. De film vertelt het verhaal van modeontwerper Maurizio Gucci, die in 1995 werd vermoord in opdracht van zijn ex-vrouw Patrizia Reggiani. Gaga neemt de rol van Reggiani voor haar rekening. Ridley Scott, bekend van onder meer Alien en Gladiator, is regisseur van dienst.

De film wordt op 24 november in de zalen verwacht en de opnames lopen nog volop. Maar Lady Gaga lichtte op Instagram wel al een tipje van de sluier op. Zo deelde ze een foto waarin ze naast haar tegenspeler Adam Driver staat, die de rol van Maurizio op zich neemt. Beiden zijn gekleed in een ski-achtige outfit uit de jaren tachtig. Ook Al Pacino, Jared Leto en Jeremy Irons maken deel uit van de cast.