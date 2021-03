Chanel laat Grand Palais achter zich en trekt naar Parijse straten

Normaal vinden de modeshows van Chanel steevast plaats in het majestueuze Grand Palais in Parijs, maar dit keer trok creatief directeur Virginie Viard met haar creaties en de modellen naar de straten van de Franse hoofdstad en de legendarische club Castel.

Chanel presenteert al jarenlang zijn collecties in het Grand Palais, maar door corona moest ook dat modehuis het uiteindelijk over een andere boeg gooien. Zo trok het in september voor zijn jaarlijkse Métiers d’art-show nog naar een kasteel in de Loire en was uithangbord Kristen Stewart de enige toeschouwer bij het defilé. Voor de herfst-wintercollectie van 2021 werd geopteerd voor een kortfilm die werd geregisseerd door het Nederlandse fotografenduo Inez & Vinoodh.

Hoofdontwerper Virginie Viard koos specifiek voor de Parijse straten en de legendarische nachtclub Castel als decor voor haar nieuwste presentatie. De collectie zelf combineert die Parijse chique met elementen uit de skisport. Zo worden de typische tweedjasjes dit keer gedragen op pluizige moonboots en wollen mutsen.

“Ik hou van dat contrast en dus wilde ik de meer volumineuze winterstukken presenteren in een kleinere ruimte”, zegt Viard in de perstekst voor de modeshow. “Ik weet niet of het ligt aan de tijden waarin we leven, maar ik wilde iets warm en levendig brengen.”