André Hazes en Monique opnieuw uit elkaar: “We zitten niet meer op één lijn”

Het is opnieuw over en out voor André Hazes en Monique Westenberg. Na een verloving met kerst zetten ze opnieuw een punt achter hun relatie. Zelfs het management van de zanger was nog niet op de hoogte van de nieuwste verwikkelingen in het leven van de Hazes-telg. Na overleg kon het gerucht dat in kleine kring de ronde deed worden bevestigd.