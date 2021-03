Kosovo dreigt WK-kwalificatiematch tegen Spanje te boycotten na “provocatie” over onafhankelijkheid

Het zit er bovenarms op tussen Kosovo en Spanje. De Kosovaarse voetbalbond (FFK) heeft dinsdag in een statement snoeihard uitgehaald naar haar Spaanse collega’s. Spanje erkent Kosovo niet als onafhankelijk land en de Spaanse voetbalbond (RFEF) benoemde Kosovo, dat op 31 maart een WK-kwalificatieduel in Spanje moet spelen, op haar Twitteraccount daarom als het “territorium Kosovo”. De Kosovaren dreigen de wedstrijd in Sevilla te boycotten.

In een bericht op de officiële Twitterpagina van het Spaanse nationale elftal viel dinsdag te lezen dat Spanje zijn route naar het WK van 2022 in Qatar zal beginnen “tegen Griekenland, Georgië en territorium Kosovo”.

De Kosovaarse voetbalbond noemde die benaming in een statement later op de dag “een provocatie”. “Spanje benadert Kosovo op een destructieve manier sinds onze onafhankelijkheid”, klinkt het. “Het kan met haar benadering echter niets veranderen aan de geschiedenis. Kosovo is een onafhankelijk land dat erkend wordt door de meeste democratische en ontwikkelde landen binnen de UEFA en FIFA en dat al sinds mei 2016. We vinden dit een onacceptabele reactie van Spanje en hebben meteen contact opgenomen met de Spaanse voetbalbond. We verwachten een snelle reactie. Als ze niet op ons reageren, zijn we genoodzaakt ons recht te zoeken bij de UEFA.”

“De wedstrijden van de Kosovaarse nationale ploeg worden gespeeld conform de strenge regels van de UEFA, en dus met volkslied en vlag”, ging de bond verder. “Is dat niet het geval, dan spelen we niet. We zullen daarin geen toegevingen doen.”

De onafhankelijkheid van Kosovo is al jaren een gevoelig punt voor Spanje. Met de explosieve situatie in Catalonië in het achterhoofd weigerde Spanje tot dusver de onafhankelijkheid van Kosovo te erkennen.