“Rashford deelde vroeger vanuit zijn auto cash geld uit aan daklozen”

Maynard, die Rashford bijstaat als één van zijn zaakwaarnemers, vroeg zijn broer echter te stoppen met zijn geïmproviseerde liefdadigheid omdat hij zich zorgen maakte over diens veiligheid én vond dat er betere manieren waren om een constructieve bijdrage te leveren. Afgelopen jaar trad Rashford nadrukkelijk op de voorgrond in de strijd tegen armoede. Zo besloot de Engelse regering begin deze maand 170 miljoen pond opzij te houden voor kansarme families die extra getroffen worden door corona nadat Rashford in gesprek was gegaan met premier Boris Johnson.