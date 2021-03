11.11.11 bracht in Zonhoven - ondanks corona - toch 11.796 euro op

“Ook in Zonhoven hebben we uiteraard geen winkel- of stratenverkoop kunnen houden,” legt coördinator Maurice Aerts van 11.11.11 Zonhoven uit. Via een foldertje in de brievenbussen werd gevraagd om via overschrijving 11.11.11 te steunen. Zonhoven heeft dit trouwens zeer goed opgevolgd. In totaal werd er door alle inwoners 11.796 euro gestort op de rekening van 11.11.11. Dit is een zeer mooi resultaat. Namens 11.11.11 wil het team graag alle inwoners bedanken.”

