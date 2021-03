Jumbo-Visma-manager Richard Plugge zet Remco Evenepoel op zijn plaats: “Hij zou beter nadenken alvorens te roepen in de media”

Richard Plugge, de manager van het Jumbo-Visma van Wout van Aert, heeft scherp gereageerd op een uitspraak van Remco Evenepoel. Die had eerder deze week in Humo gezegd dat bij de terugkeer van Dylan Groenewegen in het peloton niemand van Deceuninck-Quick Step nog wat zou zeggen tegen hem nadat hij hun ploegmakker Fabio Jakobsen zwaar had doen crashen. “Evenepoel is met zijn reactie onderdeel van het probleem”, zegt Plugge in Het Laatste Nieuws.

Jumbo-Visma-sprinter Groenewegen manoeuvreerde zijn sneller spurtende landgenoot Jakobsen in de dranghekken in de Ronde van Polen. De val was dusdanig hard dat de man van Deceuninck-Quick Step bijna het leven liet. Na enkele dagen in kunstmatige coma en tal van operaties kwam hij erdoor, maar opnieuw professioneel wielrennen zit er voorlopig niet in. Enkele dagen geleden had Jakobsen nog laten weten dat hij na een nieuwe gezichtsoperatie nog zo’n vier à vijf maanden nodig zou hebben.

Daardoor zal dader Groenewegen, die na de feiten doodsbedreigingen kreeg en nog tot 7 mei geschorst is, waarschijnlijk eerder weer in het peloton te zien zijn. Al is dat niet naar ieders zin. Remco Evenepoel liet in een interview met Humo eerder deze week al verstaan dat niemand van Deceuninck-Quick Step nog een woord tegen de Nederlander zal zeggen. “Evenepoel is met zijn reactie onderdeel van het probleem. Het is beter goed na te denken alvorens wat te roepen in de media. Hij zou dat kunnen weten”, reageert Plugge nu in Het Laatste Nieuws. Normaal zal Groenewegen voor het eerst weer meerijden in de Ronde van Hongarije die begint op 12 mei.

Groenewegen en Jakobsen hebben elkaar nog niet gezien sinds de val. “Dylan en Fabio hebben al contact gehad, maar tot een gesprek is het nog niet gekomen. Het is wachten op een goed moment. Dat ligt vooral bij Fabio”, zegt Plugge. Die heeft met Jumbo-Visma wel al een aansprakelijkheidsstelling ontvangen van Deceuninck-Quick Step-manager Patrick Lefevere. Plugge neemt het echter op voor zijn renner. “Dylan is afgeweken van zijn lijn. Hij is daarvoor geschorst en in een normale wereld kan je geen twee keer gestraft worden voor hetzelfde vergrijp. De gevolgen voor Fabio Jakobsen liggen niet allemaal op het bord van Dylan Groenewegen. Die liggen ook bij de organisatie. De vraag is of Lefevere niet beter daar kan aankloppen.”