Politie schreef al 127.505 coronaboetes uit in Vlaanderen, in Limburg ligt aantal pak lager

Tot een jaar geleden had nog niemand gehoord van de ‘coronaboetes’. Maar intussen werden er in Vlaanderen en Brussel al 127.505 coronaboetes uitgedeeld. Dat blijkt uit een rondvraag van onze zusterkrant Het Nieuwsblad. De boetes werden uitgeschreven voor allerlei soorten overtredingen van de coronamaatregelen, zoals het niet dragen van een mondmasker, samenscholingen en het organiseren of deelnemen aan lockdownfeestjes.