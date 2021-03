“Gaan we het nog kunnen?”, vroegen ze zich af terwijl ze naar het UZ Gent bolden. En of ze het nog konden. Vorige week brachten Joris Hessels en Dominique Van Malder Radio gaga terug, na drie jaar radiostilte. In hun caravan luisterden ze naar verhalen van dokters, patiënten en passanten. Over corona, maar ook over de gewone dingen des levens.